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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Demir Antalya Diplomasi Forumuna katıldı

İHA

Rektör Demir Antalya Diplomasi Forumuna katıldı

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğretim üyesi olarak devlet liderlerinin buluştuğu ve gündemin en önemli bölgesel ve küresel konularına ilişkin görüşmelerin yapıldığı Antalya Diplomasi Forumuna katıldı.
1113 Mart 2022 tarihleri arasında NEST Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Diplomasi Forumunda yaklaşık 3 bin katılımcı yer aldı. Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak ana temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen forum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden üst düzey temsilciyi misafir eden forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasinin amacının barış ve istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.
Dünya üzerinde yaşanan değişimleri yönetmek adına diplomasinin önemine dikkat çeken Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, dış politikada yaşanan sorunların barışçıl yöntemler ve müzakerelerle çözülmesi için diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Diplomasinin değişen süreçte yeniden kurgulanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumunun önemli bir organizasyon olduğunu belirten Rektör Demir, ülkemizin böylesine değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını belirtti.

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