Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesinde iki gün önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Sason'da iki gün önce etkili olan kar yağışının ardından, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Derince Grup Yolu'na düştü. 17 köyün ulaşımını sağlayan yol ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşulları ve heyelan riski nedeniyle çalışma yapılamadı. İl Özel İdaresi ekipleri, bugün 8 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Sayım ÖZMEN

2022-03-15 17:49:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.