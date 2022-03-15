Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü

İHA

Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü

– Batman’da seyir halindeyken devrilerek yere sürtünen motosiklet aniden alev aldı. Motosiklet sahibinin gözleri önünde kısa sürede küle döndü.
Olay, akşam saatlerinde Batman Meydan Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet aniden alev alarak yere düştü. Sürücüsünün yardım talep etmesi üzerinde olay yakın olan polis ekipleri ve belediye temizlik personelleri, yanan motosiklete yangın söndürme tüpü ve belediye aracında bulunan su ile müdahale ederek söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Rektör Demir Antalya Diplomasi Forumuna katıldı
YEREL HABERLER Rektör Demir Antalya Diplomasi Forumuna katıldı
Tarihi Hasankeyf’e millet bahçesi müjdesi
YEREL HABERLER Tarihi Hasankeyf’e millet bahçesi müjdesi
Beşiri’de çiftçilere fıstık yetiştiriciliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Beşiri’de çiftçilere fıstık yetiştiriciliği eğitimi ...
Batman’da 62 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da 62 düzensiz göçmen yakalandı
Sason’da okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Sason’da okullar 1 gün tatil edildi
Batman’da yakalanan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da yakalanan hırsızlar tutuklandı
Pandemi şişmanlattı, Batman belediyesi zayıflattı
YEREL HABERLER Pandemi şişmanlattı, Batman belediyesi zayıflattı
Sason Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı pasta ile kutlandı
YEREL HABERLER Sason Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı pasta ...
Sason’da okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Sason’da okullar 1 gün tatil edildi
Batman’da YouTuber’leri soyan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da YouTuber’leri soyan hırsız tutuklandı
Batman’da sığır besicilerine ücretsiz suni tohumlama desteği
YEREL HABERLER Batman’da sığır besicilerine ücretsiz suni tohumlama ...
Batman'da heyelan; yol kapandı
YEREL HABERLER Batman'da heyelan; yol kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.