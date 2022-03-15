Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü

– Batman’da seyir halindeyken devrilerek yere sürtünen motosiklet aniden alev aldı. Motosiklet sahibinin gözleri önünde kısa sürede küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Batman Meydan Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet aniden alev alarak yere düştü. Sürücüsünün yardım talep etmesi üzerinde olay yakın olan polis ekipleri ve belediye temizlik personelleri, yanan motosiklete yangın söndürme tüpü ve belediye aracında bulunan su ile müdahale ederek söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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