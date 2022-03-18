Sason’da okullar 1 gün tatil edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason’da okullar 1 gün tatil edildi

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, bugün tatil edildi.

Sason’da okullar 1 gün tatil edildi

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullar, bugün tatil edildi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı taşımalı kapsamında olan ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. İlçe genelinde kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında ...
Batman’da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da aynı gün çok sayıda gaspa karışan hırsızlar ...
Batman’a 40 bin dönümlük yeni imar alanı kazandırılacak
YEREL HABERLER Batman’a 40 bin dönümlük yeni imar alanı ...
İş insanından 100 başarılı öğrenciye tablet ve giyim yardımı
YEREL HABERLER İş insanından 100 başarılı öğrenciye tablet ve giyim ...
Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak
YEREL HABERLER Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla ...
Batman'da çocuklara Çanakkale ruhunu anlatan kitaplar dağıtıldı
YEREL HABERLER Batman'da çocuklara Çanakkale ruhunu anlatan kitaplar ...
Seyir halindeyken yanan pikap kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan pikap kullanılamaz hale geldi
Batman’da emniyet personeline KAAN uygulaması eğitimi verildi
YEREL HABERLER Batman’da emniyet personeline KAAN uygulaması eğitimi ...
Batman’da 17 köy yolunu ulaşıma kapatan heyelan temizlendi
YEREL HABERLER Batman’da 17 köy yolunu ulaşıma kapatan heyelan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.