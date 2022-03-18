Batman’da Çanakkale Zaferinin 107’nci yılı coşkuyla kutlandı

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Batman'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinlik ve programlarla kutlandı.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde çeşitli etkinlik ve programlarla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107'nci yıldönümü kutlandı. Valilik protokol alanında düzenlenen törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı İhsan Kaplan ve şehit aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından Çanakkale Zaferi kutlama programı, Kur’an'ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, tiyatro, oratoryo, Çanakkale şiirlerinin okunması, Çanakkale şehitlerini anlatan müzik dinletisi ile son bulurken dallarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

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