Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı

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Batman'da Mart sonlarında 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim noktasına ulaşım yolları kapandı.

Batman genelinde kar yağışı devam ederken, özelikle 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştığı görüldü. Sason ilçesinde kar kalınlığı bazı yerlerde kepçelerin boyunu aştığını belirten Şantiye ekibi şefi Mehmet Salih Yıldız, kar yağışının devam ettiğini ifade ederek, köy yollarında aralıksız çalıştıklarını kaydetti. Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 110, Kozluk ilçesinde 40, Gercüş ilçesinde 7 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yerleşim yollarında İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinin açma çalışmaları devam ediyor.

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