Down sendromlu bireyler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi

– Batman’da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu bireyler kendiler düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe, Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi, dernek üyeleri, Down Sendromlu Melekler Derneğinin eğitim merkezinin eğitim koordinatörü Mustafa Alpaslan, özel çocuklar ile aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Veysi Mercimekçi, dernek olarak 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliklerinde yaklaşık 50 bireye güzel bir yemek organizasyonu yaparak onlara müzik eşliğinde güzel bir eğlence gerçekleştirdiklerini söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Mercimekçi, “Artı bir farkla önde gitmeye gayret gösteriyoruz. Her yıl geleneksel hale dönüştürmüş olduğumuz gibi 21 Mart Down sendromu farkındalık günü etkinliklerimiz geçen yıl olduğu gibi bu yılda ve önümüzdeki yıllarda yine devam edecektir” dedi.

