– Batman Üniversitesi'nde okuyan yedi bölge, yedi ülkeden öğrenciler Sivas’ı gezdi.

Öğrenciler ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’e, ufuk kazandıran bu ziyarete vesile olduğu için teşekkür etti.

Öğrenciler, Sivas’ta Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinin bulunduğu kent meydanında Çifte Minareli, Gök ve Buruciye Medreseleri, Divriği Ulu Camii, Taş Han, Kesik Köprü ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesini gezdi. Daha sonra Hamidiye Kültür Merkezine geçen öğrenciler, burada tarihi Osmanlı Haraları ile Sultan Abdülhamid Han Müzesini gezdi.

Programın devamında ise öğrenciler, Aşık Veysel’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Güler Duman anma konserine katıldı.

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