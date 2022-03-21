Gercüş’te karda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünden minibüsle kız istemeye giderken Çukuryurt köyü mevkiinde kar yağışı nedeni ile kapanan yolda bir minibüs içerisinde mahsur kalan 9 kişinin kurtarılması için Gercüş Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünden Çukuryut köyüne kız istemeye giden aile Çukuryut köyünün yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu minibüsteki 9 kişi yolda mahsur kaldı. Minibüs sürücüsü Arıca eski köy muhtarı Mehmet Şerif Ekinci, yetkililerden yardım istemesi üzerine Gercüş Kaymakamlığı İl Özel İdaresi Gercüş Şantiye Şefliği ekiplerince köy yolu ulaşıma açılarak, minibüsteki 9 kişi kurtarıldı.

Arıca köyünden akşam saatlerinde Çukuryut köyüne gidecekleri ifade eden Mehmet Şerif Ekinci, kar nedeni ile yolda mahsur kaldıklarını söyledi. Önce kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştıklarını belirten Ekinci, “Çevre köylerden traktör çağırdık ama yarım metre kar olduğu için bir türlü çıkamadık. Saat gece yarası 12.00 oldu ve en son Özel İdare ekiplerine haber verdim. Allah razı olsun onlardan kısa bir süre sonra yardımımıza geldiler. Minibüsümüz yolun kenarında bir çukura düşmüştü. Saatlerce süren çalışmanın ardından mahsur kaldığımız yerden kurtarıldık. Gercüş Kaymakamımız Server Sinanoğlu ve Özel İdare Müdürü Salih Orak ve Özel İdare Şantiye Şefi Emin Soyvural'a teşekkür ederim" dedi.

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