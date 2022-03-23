Üniversite öğrencileriyle kariyer toplantısı

Batman Üniversitesi’nde, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek’ Projesi kapsamında Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz, çevrim içi olarak bağlandığı toplantıda öğrencilerle deneyimlerini paylaşırken, Proje Takım Lideri Cleofe MC Guardigli, Batman Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Onur Gülbahar, TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz, Batman Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü veUluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fulya Köksoy, İhlas Haber Ajansı Batman Muhabiri Aziz Karataş, Radyo Yüksel Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Selami Akgeyik, Batman Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek kariyer planlarına yardımcı olacak fırsatlar, kentte ihtiyaç duyulan meslekler ve istihdam teşviklerini aktardı.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe’nin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Batman Üniversitesi öğrencilerinin kariyer yollarını belirleme fırsatları bulabildikleri, farklı sektörlerden yöneticiler, işverenler ve kariyer rehberliği uzmanları öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantı sonrası, toplantıya katılım sağlayan öğrencilere, katılım sertifikası verildi.

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