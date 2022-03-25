Köy okullarındaki kız öğrencilere ücretsiz kuaför hizmeti

Batman’ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük kursundan eğitim gören kursiyerler, eğitmenleriyle birlikte köy köy dolaşarak kız öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti sunuyor.

Sason’da dezavantajlı kız öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti sunan kuaförlük kurs öğretmeni ve kursiyerler, kar kış demeden köy köy dolaşarak okullarda eğitim gören kız öğrencilerinin saç kesimi ve saç bakımlarını ücretsiz yapıyor.

Kar kış dinlemeden okul okul gezerek öğrencilere kuaförlük hizmeti sunduklarını belirten kurs öğretmeni Nurcan Yavuz, “Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük kursundan geliyoruz. Amacımız öğrencilere saç bakım hizmeti sunmaktır. Okullardan gelen talep doğrultusunda şimdiye kadar 125 öğrenciye saç kesim hizmeti verdik. Kursiyerler im ile birlikte kar kış demeden okul okul gezerek hizmet veriyoruz. Öğrencilerin mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Köy okullarında kuaföre erişim imkanı olmayan öğrencilerimizin ayağına biz gidiyoruz. Onları mutlu görünce bizlerde mutlu oluyoruz” dedi.



“İlk defa bir kuaförde saçımı yaptırıyorum”

İlk defa bir kuaförde saçlarını yaptırdığını ifade eden Yücebağ İMKB ortaokulu öğrencisi Emine Başaran, Sason ilçe merkezine ulaşmalarının çok uzak olduğu için kuaföre gitme imkanı bulamadıklarını ve ilk defa profesyonel olarak saçlarını yaptığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Öğrencilerden Emine Özdemir’de halk eğitimden gelen kursiyerlerin saçlarını çok güzel yaptıklarını söyledi.

Kuaför kursiyerlerinden Menice Karabulut da, gördükleri eğitimi pratiğe dökmek, çocukların saç kesim ve bakımını yapmak için okulla geldiklerini kaydetti. Karabulut, çocukları mutlu etmek kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Seher Acar ise kendisinin ve arkadaşlarının saçları yapıldığını, herkesin saç modellerinden çok memnun kaldığını aktarırken, herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.

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