Sason’da 450 öğrenci açılan spor kurslarına katıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Milli Eğitim ve Gençlik Spor İlçe müdürlükleri bünyesinde 13 ayrı dalda açılan kurslarda 450 öğrenci eğitim görüyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde hizmet veren spor kurslarını ziyaret ederek kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet ederek spor yapan Sason Kaymakamı Murat Mete, aktif olan kurslar hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik’ten bilgi aldı. Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığını belirten kaymakam Mete, “Milli Eğitim ve Gençlik Spor ilçe müdürlüklerimiz bünyesinde 13 ayrı dalda kurs açtık ve 450'ye yakın öğrencimize ulaştık. Çok iyi geri dönüşler alıyor ve her geçen gün projemizi geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almalarının yanında sosyal açıdan da zenginleştirmeye çabalıyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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