Deneyap teknoloji atölyelerinde ilk ders zili çaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap projesinin 27 ilde eş zamanlı olarak ilk ders zili çaldı. Deneyap teorik ve pratik sınavlarında başarılı olan öğrenciler ve aileleri, Batman Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Faruk Özel ve Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Şafi Özperk katıldı.

Deneyap teknoloji atölyelerinde 27 ilde eş zaman ilk ders zili çalarken, Deneyap teorik ve pratik sınavlarında başarılı olan öğrenciler ve aileleri katıldı. 26 Mart’a ders başı yapan öğrenciler, robotik ve kodlamadan, elektronik programlamaya kadar birçok alanda tam gün eğitim alacak. Dersler, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki grupta tam gün olarak gerçekleştirilecek. Ders zilini zoom bağlantısıyla 27 ile eş zamanlı bağlanan Türk mühendis, İHA ve SİHA’ların mucidi Selçuk Bayraktar ile birlikte çalındı. Deneyap’ın ilk dersinde öğrencilerle birlikte olan Batman Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Faruk Özel, önümüzdeki dönem Batman için ikinci deneyap atölyesinin açılması için de çalışacağını duyurdu. Özel, “Bu program gerçekten çok değerli. Neden değerli? Son 3. faz içerisinde 27 ilin ilk dersi genç öğrencilerimize yapılacak. 2 yıllık teorik ve bir yıllık deneysel programdan sonra Türkiye'mizin geleceğini belirleyecek, yarınlarımızı belirleyecek güzel beyinler, güzel takımlar şu anda aramızda bulunan koltuklardan çıkacak. Bu bizi çok sevindiriyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde başvuru süreçleri başladı. Bu süreç içerisinde 27 yeni katılacak olan pilot illerden başvurular alınmaya başlandı. Şöyle bir haklı gururumuz var. Bu 27 il içerisinde Ankara'dan sonra en fazla başvuruyu alan iliz. Bu da Batman'ın bu tür eğitim programlarına olan ilgisinin bir belgesidir. Önümüzdeki dönem inşallah Batman için ikinci deneyap atölyesinin açılması için de çalışacağız. Madem bu kadar öğrencimiz var ve bu kadar güzel başvurularımız var. Bunu ikinci atölye ile taçlandırmak için girişimlerde bulunacağız” dedi.

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