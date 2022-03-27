Mustafa Ceceli, Batmanlıları coşturdu

Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, pandemi nedeniyle ara verdiği konserlerine başladı. Ceceli, Batmanlılarla buluşurken, seyircilerin coşkulu alkışlarıyla konserini tamamladı.



Mustafa Ceceli, kendi şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla pandemi nedeniyle ara verdiği konserlerine yeniden başladı. Bu akşam Batman’da seyircisiyle buluşan Ceceli, “Batmane Batman” ve “Oy Naze” isimli Kürtçe şarkıları da seslendirerek Batman’daki hayranlarından tam not aldı. Sahne öncesi açıklama yapan Ceceli, Mart’ın ortasında İstanbul'da kar, kış, kıyamet olduğunu söyledi. Aynı zamanda Batman’da da ciddi bir hava muhalefeti olduğunu belirten Ceceli, “Bütün uçaklar iptal oldu. Normalde etkinliğimiz birkaç hafta önce olacaktı. Ama dedik ki, Batmanlılarla muhteşem bir atmosferde buluşalım. Belki 56 yıl oldu buraya gelmedim. Daha önce stadyumda konser vermiştim. Bu akşam da çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Bir aydır rekorlar kıran Salıncak'ı, Bedel'i söyleyeceğiz. Oynayacağız, eğleneceğiz, güzel sürprizlerim var. Batmane Batmane okuyacağım. Bu akşam onu çalıştım. Gençleri bekletmeden tam saatinde sahnede olacağız” dedi.



Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Ceceli’yi izlemeye gelenler, coşkulu alkışlarla şarkılarına eşlik etti. Sanatçı, konser sonunda uzun süre alkışlandı.

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