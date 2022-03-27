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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 bölge 7 ülkeden öğrenciler Çanakkale’yi ziyaret etti

İHA

7 bölge 7 ülkeden öğrenciler Çanakkale’yi ziyaret etti

Batman Üniversitesinde okuyan aralarında Fildişi Sahili, Somali, Fas gibi ülkelerden öğrencilerin de olduğu 42 öğrenci, bürokrasiyi yakından tanıma, tarih ve kültürel değerleri yerinde görmek amacıyla gerçekleştirilen “7 bölge 7 ülkeden Çanakkale’ye” projesi çerçevesinde Ankara ve Çanakkale’yi gezdi.
Öğrencileri uğurlayan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, bu gibi etkinliklerin öğrencilere ufuk kazandırdığını söyledi.
Rektör Demir, öğrencilere Çanakkale’nin manevi ruhunu ve manevi değerlerini anlayarak dönmeleri tavsiyesinde bulundu.
İlk olarak Ankara’ya giden öğrenciler burada Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Şehitler Abidesi, Millet Camisi ve Millet Kütüphanesini gezdi.
Daha sonra Batman Milletvekili Ziver Özdemir’in misafiri olarak TBMM’yi ziyaret eden öğrenciler danışmanlar Yusuf Ekin ile Yusuf Yalman eşliğinde TBMM’yi gezdi öğrenciler, FETÖ tarafından bombalanan Başbakanlık odasını gördü ardından meclis toplantılarının yapıldığı salonunda oturdu, zaman geçirdi.
Ankara programının ardından Bursa’ya geçen öğrenciler, Ulu Camii, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerini ziyaret etti, Topkale’den Bursa’yı izledi. Daha sonra Çanakkale’ye geçen Öğrenciler burada Nusret Mayın Gemisi, Truva ve Aynalı Çarşı’yı dolaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden Gelibolu Yarımadasına geçen öğrenciler, Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı’nın da aralarında olduğu şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.
Gelibolu Alan Başkanlığı’nın misafiri olarak Gelibolu Alan Başkanlığı Gurup Başkanı Mustafa Bektaş ve Başkanlık görevlisi Ramazan Akçe eşliğinde Simülasyon Merkezinde Çanakkale Savaşlarını izledi. Tarihi iliklerine kadar hissettiklerini belirten öğrenciler, ziyarete vesile olan Rektör Prof. Dr. İdris Demir’e teşekkür etti.
Tarihimizin bu önemli yerlerini görmek ve ecdadın izinden giden bireyler olmak adına bu ziyaretin çok faydalı olduğunu belirten öğrencilerimiz, canı pahasına vatan savunmasında ön sıralarda yer alan şehitlerimizin bıraktığı topraklara sahip çıkacaklarını belirttiler.
Gelibolu Alan Başkanlığı Gurup Başkanı Bektaş, Çanakkale’nin görülmesine yönelik her projenin önemli olduğunu ve önemsediklerini söyledi.

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