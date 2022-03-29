Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

İHA

Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Batman’da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saat 17.00 sularında su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayında aniden sular yükselince çayda bulunan 2 vatandaş, mahsur kaldı. Vatandaşlar, 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek beraberlerinde götürdükleri Bot yardımıyla vatandaşları bota bindirerek son anda yükselen sulardan çıkarmayı başardı.
Batman Belediyesine bağlı İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası çay kenarında kurtarma çalışmalarını heyecanla izleyen vatandaşlar tarafından alkış aldı. Mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlar, kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da şüpheli araçtan 50 kilo esrar çıktı: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman'da şüpheli araçtan 50 kilo esrar çıktı: 1 kişi ...
Batman’da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Batman’da kapalı kalp ameliyatı gerçekleştirildi
Atalarının mezarını 107 yıl sonra üniversitenin gezisi vesilesiyle ziyaret etti Suriyeli üniversite öğrencisi Ahmed Cerban: “El ele, beraber savaştığımız ülke bize kucak açtı” “Şehitlikte, Halep’ten, Şam’a, Kamışlo’dan El Bab’a yüzlerce şehidimizi gördüm”
YEREL HABERLER Atalarının mezarını 107 yıl sonra üniversitenin ...
7 bölge 7 ülkeden öğrenciler Çanakkale’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER 7 bölge 7 ülkeden öğrenciler Çanakkale’yi ziyaret ...
Mustafa Ceceli, Batmanlıları coşturdu
YEREL HABERLER Mustafa Ceceli, Batmanlıları coşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.