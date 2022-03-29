Batman çayında mahsur kalan 2 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Batman’da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 17.00 sularında su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayında aniden sular yükselince çayda bulunan 2 vatandaş, mahsur kaldı. Vatandaşlar, 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek beraberlerinde götürdükleri Bot yardımıyla vatandaşları bota bindirerek son anda yükselen sulardan çıkarmayı başardı.

Batman Belediyesine bağlı İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası çay kenarında kurtarma çalışmalarını heyecanla izleyen vatandaşlar tarafından alkış aldı. Mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlar, kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

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