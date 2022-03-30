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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da ekiplerden ramazan ayı öncesi denetim

İHA

Batman’da ekiplerden ramazan ayı öncesi denetim

Batman’da ekipler Ramazan ayı öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı market, kasap, fırın, manav ve lokantalarda fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü e Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent merkezinde market, kasap, fırın ve manavlar da fiyat, gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Sebze ve meyve, gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceleyen ekipler, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına baktı.
Marketlere yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koyuldu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Batman Belediyesi Zabıta Müdürü Muharrem Kara, işletmelerde fiyat, etiket ve hijyen denetimi yaptıklarını söyledi. Denetimlere ağırlıklı devam edeceklerini ifade eden Kara, "Satışa sunulan ürünlerin raf ve kasa fiyatını kontrol ettik. Cumhurbaşkanımız tarafından KDV oranları düşürülen ürünleri kontrol ettik. Vatandaşlarımızın güzel bir ramazan ayı geçirebilmesi için denetimlere başladık. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek" dedi.

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