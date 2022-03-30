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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Numan Kurtulmuş: Güçlü devlet, güçlü millet yapısıyla ortaya çıkar

DHA

Numan Kurtulmuş: Güçlü devlet, güçlü millet yapısıyla ortaya çıkar


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Güçlü devlet, güçlü millet yapısıyla ortaya çıkar. Ülkemizin zenginlikleri var. Daha da ileriye gideceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nin düzenlediği 'Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansa katılmak üzere kente geldi. Merkez kampüsteki konferansa Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Vali Hulusi Şahin, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, Rektör Prof. Dr. İdris Demir ve öğrenciler katıldı. Konferansta konuşan Numan Kurtulmuş, birtakım şekillendirmelerle toplumun bir yere gittiğinin görülmediğini belirterek, "Toplum kendi içinde olan iyiliği arttırdığı sürece gelişir. Üniversiteler size büyük imkanlar sağlıyor. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edeceğiniz atmosferi sağlıyoruz. İnsanların iyi taraflarını güçlendirmek zorundayız. İki günümüz birbirine asla eşit olmayacak. Güçlü devlet, güçlü millet yapısıyla ortaya çıkar. Ülkemizin zenginlikleri var. Daha da ileriye gideceğiz. Bu zenginlikler bütün ülkenin ortak kazanımı olur. Gelir dağılımında adaleti sağlamanın yanı sıra vakıflar üzerinden ihtiyaç sahiplerine gerçekten zenginlikleri ulaştırmalıyız. Zenginlikleri toplumun tamamına yaymayı, ileriye doğru gitmenin, Türkiye'yi yarınlara taşımanın ana unsuru olarak görüyoruz. İstanbul´u bilenler bilir; camilerde sadaka taşları vardır. Zengin gelir oraya bırakır, yoksul gelir alır. Veren alanı görmez, alan verini görmez. Böyle bir dokuya sahibiz. Bunu yeniden sağlamalıyız. Toplumların ileriyle gitmesinin en önemli unsuru bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide, eğitimde gayretle çalışmaktır. İki günü eşit olan ziyandadır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-03-30 17:30:03

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