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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş STK temsilcileri ile bir araya geldi

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş STK temsilcileri ile bir araya geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi tarafından merkez kampüs konferans salonunda düzenlenen ‘Türkiye’yi Yarınlara Taşımak’ konulu konferans programı ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Programa AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, “Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Önce pandemi sonrasında dünyanın hemen hemen büyük etkisini ele alan olağan üstü yüksek ekonomik türbülans dünyadaki enerji fiyatları başta olmak üzere bütün imalatları etkileyen üretimi etkileyen bütün girdilerde olağan üstü yüksek fiyat artışları, değerli metallerin yükselmesi lojistik maliyetlerin artması gibi durumlarla karşı karşıyayız. Zaten zor sağlık sorunları ile karşı karşıya kalan dünyada ekonomiyi de şöyle şiddetli bir şekilde sarsan büyük rüzgar olarak karşımıza çıktı. Burnumuzun dibinde PKK, PYD, DEAŞ bu tür örgütlere bu kadar silahları kim verdi. Binlerce tır binlerce uçak bu insanların neredeyse uçakları da tahsis edecek şekilde kimler silahlandırıldı. Bunlara siyasi destekleri kim verdi on yılarıdır. Bunlara lojistik destekleri istihbarat destekleri kimler verdi. Hep örnek veririz Afrika’da içecek yarım bardak suyu olmayan adamların eline on binlerce dolarlık silah verdiler ve Afrika halkının başına bela ettiler. Bu oyundan çok çekmiş bir ülkenin evlatları olarak konuşuyorum. Batmanlılar bunlardan çok çekti burada bir takım insanları silahlandırarak Batman’a bugün üniversitede teşekkür ettim. Bir kez daha teşekkürü hak ediyor Batmanlılar. Çukur eylemlerinde müsaade etmeyerek bu uluslararası terör çetelerinin ekmeğine yağ sürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir taraftan vekalet savaşlarının bir taraftan ticaret savaşları hiç daha evvel karşı karşıya kalmadığımız savaş türleriyle dünyayı kendi etki alanlarında tutmak için bir mücadele düştüler. Terörün kol gezdiği yaygınlaştığı günlerde Allah aşkına hanginiz sivil toplum kuruluşumuz rahat şekilde faaliyet gösterebiliyordu. Nelerin yaşandığını biliyoruz hepsi geride kaldı. Bir daha Türkiye o günleri Allah’ın izniyle geriye dönmeyecektir. Ve Türkiye çok daha güçlü bir şekilde birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, barış içerisinde yoluna devam edecektir. İnanıyorum ki ömrü olanlar görecek Türkiye dünya sistemini yönlendirecek en önemli ülkelerden biri haline gelecektir. Ekonomisiyle, teknolojisi de herkesin gıpta ettiği bir ülke olma hızımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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