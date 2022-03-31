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Aydın’dan Batman’a öğretmen ve öğrencilerden gönül köprüsü Öğretmenler seferber oldu, köy okulu öğrencilerine yardım ulaştırıldı

İHA

Aydın’dan Batman’a öğretmen ve öğrencilerden gönül köprüsü Öğretmenler seferber oldu, köy okulu öğrencilerine yardım ulaştırıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, düzenledikleri yardım etkinliğinde elde ettikleri gelir ile Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan karla kaplı köy okuluna kırtasiye ve gıda yardımı gönderdi.
Aydın’ın Söke ilçesinde görevli öğretmenler, öğrencileri ile kolları sıvayarak Batman ile gönül köprüsü kurdu. Vefakâr öğretmen ve öğrenciler, düzenledikleri etkinlikle elde ettikleri gelirden hazırladıkları kolileri Sason ilçesine ulaştırdı.
Sason ilçesinde görev yapan öğretmenlerden Alperen Muammer Temiz, Aydın Söke ilçesinden Sason'daki köy okuluna yardım ulaştırabilmek için öğretmen, öğrenciler ve velilerin el ele vererek yardım etkinliği düzenlediğini belirtti. Temiz, “Biz, Sason’da görev yapan öğretmenler olarak sene başında yürüttüğümüz kampanyalarla köy okullarına yardım yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız yardımlar çerçevesinde öğrencilere mont, kışlık bot, kırtasiye malzemeleri ve spor malzemeleri verdik. Kırsaldaki ulaşımı zor olan okullarda görev yapan öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmak, oradaki öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermek, onların kalplerine dokunabilmek ve onlara daha iyi bir eğitim imkânı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Altıdere köyü, ulaşımı zor olan bir köyümüz. Bunun için yeterince destek göremeyen bir köy okulumuzdur. Aydın Söke’de bulunan Yeni Söke Okulları ile ortaklaşa düzenlediğimiz yardım etkinliğinde elde edilen gelir ile kırtasiye malzemesi alınarak buradaki köy okuluna ulaştırdık. Bu süreçte bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Memleketin bir ucundan diğer ucundaki okulumuza yardım geldi”
Yardımlara öğrencilerin çok sevindiğini ifade eden Altıdere okul müdürü Emre Balkes, “Bu yardımlar gerçekten sevindirdi. Okulumuz coğrafi açıdan zor bir bölgede bulunuyor. Kış ayları boyunca kar sürekli bulunur. Okulumuzun bulunduğu yere ulaşım güçlükle yapılmakta. Biz, burada imkânlar doğrultusunda velilerimiz ile el ele vererek iyi bir eğitim sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Gönderilen yardımları karla kaplı köye ulaştıran öğretmenler, okuldaki öğrencilere dağıttı.

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