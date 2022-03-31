Batman’da çilek bahçelerinde budama çalışmaları başladı

Batman’da yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan çilek üretimi için kolları sıvayan üreticiler, tarlalardaki hummalı budama ve temizleme çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl coğrafi işaret olarak tescillenerek ünlü markalar arasında yerini alan Sason çileğine her geçen yıl talep artınca, 5 bahçe ile başlayan çilek yetiştiriciliği her geçen gün artarak ilçe geneline yayıldı. Üretimi arttırmayı hedefleyen üreticiler, yoğun kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle bahçelerde budama ve temizleme çalışmalarına hız verdi. Bahçelerinde mevsimin ilk çalışmalarına başlayan üreticiler, kalitesi düşmüş ve kuruyan dalları budayarak fidelerin daha verimli olmasını sağlıyor. Nisan ayının sonlarında kaliteli ürün elde etmeyi hedefleyen üreticiler, fidelerin etrafında oluşan zararlı bitkileri temizleyerek uzayan dalları buduyor.

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