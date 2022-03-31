Sason Kaymakam Mete, öğrencilere mont ve atkı hediye etti

Batman'ın Sason ilçesinde köy okullarını ziyaret eden Kaymakam Murat Mete, öğrencilere kışlık mont ve ilçe spor kulübünün atkısını hediye etti.
Okul ziyaretleri dahilinde Kaleyolu ilk ve ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Mete, öğrencilere Sason Gençlikspor atkısı ve mont hediye etti. Ziyareti esnasında idarecilerden okul durumu ile ilgili bilgi alan Mete, öğretmenler ile değerlendirme toplantısı yaparak daha sonra bir süre öğrencilerle sohbet etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.