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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtulmuş: “Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, büyük bir misyon üstlendi”

İHA

Kurtulmuş: “Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, büyük bir misyon üstlendi”

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı saldırısı ile başlayan savaşın bir an evvel nihayete erdirilmesi ve ateşkesin temin edilmesi için Türkiye fevkalade büyük bir misyon üstlendi" dedi.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir otelde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözlerine Rusya Ukrayna arasındaki savaş ve Türkiye’nin arabuluculuk anlamında gösterdiği diplomasi başarısına vurgu yapan Kurtulmuş, “Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı saldırısı ile başlayan savaşın bir an evvel nihayete erdirilmesi ve ateşkesin temin edilmesi için Türkiye fevkalade büyük bir misyon üstlendi. Ayrıca, sadece Cumhurbaşkanımız değil, ilgili Bakan arkadaşlarımız başta Dışişleri Bakanımız olmak üzere tabiri caiz ise bir mekik diplomasisi uygulayarak bu süreç içerisinde Türkiye’nin barışçıl tezleri ya da barışı kolaylaştırıcı sesleri ve inisiyatifleri her iki tarafa da ifade edildiği telkin edildi. Biliyorsunuz, Antalya diplomasi formuyla birlikte başlayan sürecin sonunda geçen gün İstanbul’da Dolmabahçe çalışma ofisinde her iki ülkenin müzakere heyetleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasını yaptığı toplantı ile birlikte müzakerelerde önemli bir mesafe alındı. Bunun sonucunda bugün iki şehrin etrafındaki kuşatma Ruslar tarafından kaldırıldı. Belarus sınırlarına doğru çekildiği yönünde haberler gelmeye başladı” dedi.

“Türkiye dünya barışı için büyük misyon üstlenmiştir”
Rusya Ukrayna savaşında sessiz kalmayarak dünya barışı için büyük bir rol üstlendiğini ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye böylesine önemli bir krizde; NATO’nun, Avrupa Birliği’nin, Çin’in, Rusya’nın ve bir sürü ülkenin işin içerisine girdiği ama bir türlü çözüm bulamadığı, çözümü kolaylaştıracak yaklaşımları gösteremediği bu süreçte Türkiye barışı kolaylaştırma yönündeki öncü rolü itibari ile tarihi bir misyon üstlenmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğinin bir kere daha ortaya konulduğu ve herkes tarafından kabul edildiği bir noktaya gelinmiştir. Bundan dolayı ümit ederiz; nihayetinde bir sonuç almayı düşünüyoruz. Sonuç nedir? Savaşın bir an evvel bitmesidir. Sonuç? Bir an evvel Karadeniz’in esenlik ve barış denizi haline gelmesidir. Ama bu süreç içerisinde Türkiye’nin üstlenmiş olduğu rol de Türkiye için ayrı bir iftihar vesilesidir” şeklinde konuştu.

“Barajın yüzde 7’ye indirilmesi olumlu bir adımdır”
Parlamentoda temsilde adaletin zorlandığı seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirilmesinin olumlu bir adım olduğunu değerlendiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:
“12 Eylül rejimi ile gelmiş olan yüzde onluk barajın çok yüksek olduğu, ve birçok parti parlamentoya giremediği için parlamentoda temsilde adaletin zorlandığı, hep bir itiraz konusu, bir şikayet konusu idi. Bu anlamda yüzde onluk barajın yüzde 7’ye indirilmesi önemli ve olumlu bir adamdır. Daha da indirilebilir mi? Evet, indirilebilirdi. Ama sonuç itibari ile barajın bu noktaya gelmiş olması bile Türkiye bakımından, demokrasimiz bakımından bir kazanımdır. Ayrıca, zaten, geçtiğimiz seçim kampı, seçimde uygulanan ittifakların ortak baraj altında seçime girmesi ile birlikte biliyorsunuz şu anda parlamentoda halkın verdiği oyların yaklaşık yüzde 95’i temsil ediyor. Dolayısıyla temsilde adaletin daha iyi sağlanabilmesi bu baraj meselesi ile mümkün olacaktır. Barajın aşağı çekilmesi olumlu bir yaklaşımdır.”

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