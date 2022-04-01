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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, Batman’da sıcak ilgiyle karşılandı

İHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, Batman’da sıcak ilgiyle karşılandı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Minder, fabrika açılışına katıldı.
Batman’da gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok memnun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, “Batman'ın yeri her zaman yanımda farklı olmuştur. Batman halkının vatanına, milletine, bayrağına ve birbirlerine olan bağlılıklarına bir kez daha şahit olduk. Batman halkının misafirperverliğini her zaman takdir ediyorum. Bu sıcak karşılamadan dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Ahmet Minder’i aşireti ile birlikte karşılayan iş insanı Esat Ekremoğlu; “Batman’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Minder’i Batman'a yaraşır bir şekilde karşıladık. İnşallah havaların düzelmesiyle daha geniş bir zamanda kendisini Batman’da ağırlama fırsatı buluruz. Batman’da vatandaşlarımıza gösterdiği sıcak ilgiden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.
Dereveri Aşireti, Ekremoğulları çalışanları ve genç iş insanı Esat Ekremoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder’e plaket takdim edilerek onuruna büyükbaş kurban kesildi. Minder’e Batman temaslarında Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Usta ve Ahmet Kaplan ile çok sayıda STK temsilcisi eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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