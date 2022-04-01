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Batman Belediyesi’nin iki yıllık değerlendirme toplantısı Batman Belediye Başkanvekili Vali Şahin’in başlattığı 29 projenin 17’si tamamlandı

İHA

Batman Belediyesi’nin iki yıllık değerlendirme toplantısı Batman Belediye Başkanvekili Vali Şahin’in başlattığı 29 projenin 17’si tamamlandı

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, belediyenin iki yıllık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Vali Şahin Başkanlığında belediyenin başlattığı 29 projenin 17’sinin tamamlandığı belirtildi.
Batman’da kronikleşen tüm problemlerin çözüldüğünü ifade eden Vali Şahin, modern kamu yönetiminin temel unsurlarından olan şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereği bu değerlendirme toplantısını yaptıklarını söyledi. Belediye kanunun ilgili maddesi gereği hakkında terör soruşturması olan belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldığını belirten Şahin, gönül isterdi ki, bu kişilerin karanlık odaklılara hizmet etmek yerine oyunu aldığı vatandaşa hizmet etseydi ifadelerinde bulundu.
O zaman bu önlemlere gerek kalmazdı değerlendirmesinde bulunan Vali Şahin, "Ama maalesef öyle olmadı. Belediyeyi aldığımızın üzerinden tam iki yıl geçti. İlk yıl özellikle bizim mali disiplinli toparlamamız gerekiyordu onunla uğraştık ve proje havuzu oluşturduk. Mücadelemizin ilk yılı bununla geçti. Çünkü bir düzensizlik, tertipsizlik vardı. Mali disiplin yoktu, harcamaların nereye gittiği belli değildi. Personel nerde belli değildi. Gelirler toplanmıyordu. İlk yıl bunlarla uğraştık. Proje havuzu oluşturduk ve geçen sene tam da bugün bir yıl önce 29 projeyi açıkladık. O zamanki proje maliyeti 220 milyon civarındaydı. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu projeleri 600 milyona yapamazsınız. Çünkü biliyorsunuz maliyetler çok arttı. Biz bu projeleri şu an itibariyle 17’sini tamamladık. 10 tanesini bu yılsonu itibariyle tamamlayacağız. Sadece bir tanesi birkaç yıl uzayabilir. O da İluh deresi. Malum büyük bir proje. Bir projemiz de zaten uluslararası finansman isteyen bir proje. Dolaysıyla 29 projemizin 29’unu da tamamlamış oluyoruz” dedi.

“Batman’a yeni projeler kazandıracağız”
Batman’a yepyeni projeler kazandıracağını söyleyen Şahin, “Yeni projelerimiz de var. Önümüzdeki günlerde inşallah onları tek tek devreye alacağız. Daha çok sosyal belediyeciliğe yönelik, kütüphaneler, bilgi evleri, kadın aile destek evleri. Mahalle mahalle bu tür çok güzel şeyler yapacağız. Bir tane çok muhteşem kültür merkezi, bir tane kongre merkezi benzeri düşüncelerimiz var. İnşallah yavaş yavaş bunlar devreye girecek. En yakında olanı da kısa süre içerisinde inşallah projesini hazırlayıp ilan edeceğiz. Engelsiz yaşam merkezi. Onu da inşallah yapıp vatandaşlarımıza ulaştırmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantıya Vali Şahin'in yanı sıra AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Belediye Başkan Yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

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