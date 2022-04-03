Batman'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-BATMAN'da son 3 günde düzenlenen 5 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günde 5 farklı operasyon düzenlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda; 8 kilo 580 gram esrar, 3 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 85 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-04-03 11:15:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.