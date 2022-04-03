Batman'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-BATMAN'da son 3 günde düzenlenen 5 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günde 5 farklı operasyon düzenlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda; 8 kilo 580 gram esrar, 3 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 85 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2022-04-03 11:15:35
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