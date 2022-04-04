Batman haline bir yılda 162 bin 126 tonluk meyve ve sebze girdi

Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten yaş sebze ve meyve haline 2021 yılı içerisinde yerli ve yabancı meyve ve sebze üreticilerinden 162 bin 126 tonluk giriş sağlandı.

Halde, 29 belediye personeli görev yaparken farklı sektörde hizmet veren 68 esnaf bulunuyor. Toplam 60 bin metrekare alana sahip hal yerleşkesinde, 2021 yılı içerisinde elde edilen gelir miktarı ise 2 milyon 776 bin 115 TL olduğu belirtildi. Araçların boş ve dolu kantar ölçümü yapıldıktan sonra işlem yapıldığı Batman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yaş sebze ve meyve hali ’ne geçen sene 598 bin 148 aracın girdiği bildirildi.

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