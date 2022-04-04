Batman’da çocuklar minik elleriyle doğaya nefes oldu

Batman Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle kreşte bulunan çocuklarla fidan dikme etkinliği düzenledi.

Batman Belediyesi’nde çalışan personelin çocuklarına yönelik Kültür Mahallesi’nde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki kreşte eğitim gören 20 çocuk ve müdürlük çalışanlarıyla birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. 35 yaş aralığındaki miniklerin ilk kez toprakla buluşup fidan dikmesi neşe dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Gelecek nesillere daha temiz doğa, güzel yaşanılabilir bir ortam bırakmak amacıyla yapılan etkinlikte minik eller, hazırlanan fidanları Belediye Başkan Yardımcıları ve müdürlük çalışanlarıyla birlikte toprakla buluşturdu.

Yapılan etkinlikten büyük keyif aldıklarını belirten kreş öğrencileri, fidan dikmeyi, ağaçları, hayvanları ve toprağı sevdiklerini ifade ederek duygularını dile getirdi.

Batman Belediyesi tarafından Kuyubaşı TOKİ konutlarına 2022 yılında kazandırılan Süleyman Nazif Parkı’ndaki fidan dikme etkinliğine Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Adnan Yürük, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü ile Park ve Bahçeler Müdürü katıldı.

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