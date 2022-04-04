Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Akdeniz'de bir ilde daha görüldü, yine uyarı geldi!

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Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)BATMAN'da, Devran Ergün (27), bir süre önce boşandığı Sevda Ergün'ü (24) çocuğunun gözü önünde 3 yerinden bıçakladı. Yaralı Sevda Ergün tedaviye alınırken,

yakalanarak gözaltına alınan Devran Ergün tutuklandı.

Batman merkeze bağlı Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta iddiaya göre Devran Ergün, bir süre önce boşandığı ve oğluyla yürüyen Sevda Ergün ile karşılaştı. Devran Ergün, bir süre tartıştığı Sevda Ergün'ü çocuğunun gözü önünde 3 yerinde bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devran Ergün kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, Sevda Ergün ilk müdahalesinin arından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devran Ergün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Sevda Ergün'ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2022-04-04 18:08:21



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