Batman'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Batman’da inşaat halindeki 10 katlı binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, BatmanHasankeyf yolu üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan İsmail Aktan (50), 10 katlı binanın 5’inci katından asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Aktan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.