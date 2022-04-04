Batman'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman’da inşaat halindeki 10 katlı binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, BatmanHasankeyf yolu üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan İsmail Aktan (50), 10 katlı binanın 5’inci katından asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Aktan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.