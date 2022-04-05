Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

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Batman Üniversitesi Bitki Akademisi Topluluğu, Ramazan ayında sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.

Batman'da hayvansever topluluk, sokak hayvanları adına etkinlik düzenledi. Topluluk adına konuşan gönüllülerden Sevgi Altun, Bitki Akademisi Topluluğu olarak doğadaki sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadıklarını dile getirdi. Altun, buradaki hayvanlara mama getirip bıraktıklarını belirterek, sahipsiz hayvanlara 'bir kap mama, bir kap su diyoruz' dediklerini ifade etti.

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