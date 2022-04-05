Batman'da gönüllüler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Batman Üniversitesi Bitki Akademisi Topluluğu, Ramazan ayında sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı.
Batman'da hayvansever topluluk, sokak hayvanları adına etkinlik düzenledi. Topluluk adına konuşan gönüllülerden Sevgi Altun, Bitki Akademisi Topluluğu olarak doğadaki sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadıklarını dile getirdi. Altun, buradaki hayvanlara mama getirip bıraktıklarını belirterek, sahipsiz hayvanlara 'bir kap mama, bir kap su diyoruz' dediklerini ifade etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.