Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, üst bölgesinde askerle iftar açtı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakamı Server Sinanoğlu, Karakaş Üst Bölgesinde düzenlenen iftar programında Jandarma personeli ile birlikte iftar açtı.

Düzenlenen iftar yemeğine Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, Yemişli Karakol Komutanı Alpay Altunkaya ve Jandarma personeli katıldı. Jandarma personeli ile birlikte yapılan iftarın ardından Yemişli Jandarma Karakolunu ziyaret eden Kaymakam Sinanoğlu, jandarma personeli ile bir süre sohbet ederek vatanın ve milletin birliğini, huzur ve güvenliğini korumak adına büyük bir özveri ile yaptıkları çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.