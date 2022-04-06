Gercüş'te bağımlılıkla mücadele programı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bağımlılıkla mücadele programı düzelendi.
Gercüş Kaymakamlığı ve Toplum Sağlığı merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıda alkol, uyuşturucu, davranışlar ve bağımlılıklar hakkında bilgi verildi. Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, kurum müdürleri, muhtarlar, okul müdürleri, imamlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Gercüş Devlet Hastanesinde görevli psikolog Veysi Akın tarafından slaytlar eşliğinde uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığıyla mücadele konularında bilgiler verildi. Daha sonra soru cevap şeklinde etkinlik sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.