Batman Belediyesi 29 yeni araç filosuna kattı

Batman Belediyesi araç envanterine kazandırmak üzere alınan, on yolcu otobüsü, altı çift kabinli pikap, iki ticari araç, iki forklift, bir asfalt freze makinesi, bir hidrolik sistemli kaldıraç ve bir motosiklet düzenlenen törenle hizmete başladı.

Batman Belediyesi Makine İkmal sahasında gerçekleştirilen törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük ile belediye birim müdürleri, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Araç Teslim Töreni’nde konuşan Vali Şahin, 29 aracın toplam maliyeti 37 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Daha önce de iki parti halinde toplam 22 otobüs, 6 iş makinesi, 4 hizmet aracı ve bir traktör alımı gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, "Bu da o çerçevede araç parkımıza eklediğimiz en büyük partilerden biri oluyor. Bunun yanında işlemi devam eden önümüzdeki aylarda teslim alacağımız 32 metre uzunluğunda iki adet itfaiye aracı, 24 metre uzunluğunda bir adet itfaiye aracı ve iki adet ek itfaiye aracı olmak üzere toplam 5 itfaiye aracı, bir adet vidanjör, on adet yük kamyonu, 3 adet çöp kamyonu ve bir adet de transit kurtarıcı olmak üzere 20 adet daha aracımız da hazırlanıyor. Onun da maliyeti 42 milyon 400 bin TL civarında. Toplamda bu iki partiyle beraber tam 49 adet aracımızı belediyemizin envanterine katıyoruz. Bunların da toplam maliyeti 79 milyon 400 bin TL tutarındadır. Öncelikle kiralamanın belediyeye yük getirdiğini tespit ederek biz bu işe girdik. Çünkü süpürge araçlarını kiralamayla çalıştırıyorduk, bizden önceki dönemde de böyle çalışıyordu. İki yılda verdiğimiz kiralama bedeli hemen hemen aracın maliyetine denk geliyordu. İki yılda bu araçlar kendini amorti edecek iki yıldan sonrası tamamen kâr olacak. Böylece biz kiralama maliyetlerini düşürüp onun yerine kendi araçlarımızı araç parkımıza bırakmış oluyoruz. Hem çok daha verimli, daha yoğun bir çalışma imkânı da sunacağız. Tabi böylece araçlarımız yenilenmiş de oluyor, gençleşmiş oluyor” dedi.



“Batman’a yakışan otobüslerle hizmet vereceğiz”

Havalandırması olmayan, engellilere yönelik sistemi bulunmayan eski otobüsleri peyderpey kullanımdan çekeceklerini ifade eden Vali Şahin, “Son derece modern çağın gereklerine uygun hepsi kameralarla takip edilen, engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun, havalandırması olan, modern Batman'a yakışan otobüslerimizi hizmete alıyoruz. Bütün hedefimiz Batman'ımızın halkına güzel hizmetler edebilmek ve bunu uzun yıllar boyu da devam ettirmek. Yaptığımız her çalışma daha sürdürülebilir bir kamu hizmetini sağlamaya yönelik. Bu araçları alıyorsak bunda ekonomik bir yapı gördüğümüz için alıyoruz. Orta ve uzun vadede belediyenin maliyetlerinin düşeceği ve hizmet kalitesinin yükseleceği bir ekonomik yapıyı kurmaya çalışıyoruz. İki yılın sonrasında biz bunda epey bir mesafe kat ettik. Bu şekilde devam ederse Batman Belediyesi hem bütçesi hem harcamaları hem gelirleri itibarı ile son derece sağlıklı bir mali yapıya sahip bir belediye haline kısa zamanda gelecektir. Bütün çabalarımız bu yönde. Bu araçlar hizmet içindir. Tüm birimlerimize kazasız hayırlı hizmetler diliyorum. Batman'ımıza hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek” ifadelerinde bulundu.

Araçları yakından inceleyen Vali Şahin, hizmet araçları hakkında tek tek bilgi aldıktan sonra Belediye yolcu otobüsünün direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.

