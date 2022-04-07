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Çöl tozu Türkiye’ye ulaştı, Batman'da her yer çamura büründü

İHA

Çöl tozu Türkiye’ye ulaştı, Batman'da her yer çamura büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların peş peşe ‘dikkatli olun’ uyarıları yaptığı çöl tozu Türkiye’ye ulaştı. Batman’da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı nem ile birlikte çamura dönüşerek birçok iş yeri ve aracı kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batman’da toz taşınımı gece yarısı itibariyle etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerinde toz ve çamur olduğunu görünce oto yıkamacıların yolunu tutu. Aracını yıkamaya getiren Cihan Aksoy, gece geç saatlerde önce damlayan yağmur, daha sonra adeta çamur yağışına döndüğünü söyledi. İnanılmaz derecede toprak yağdığını belirten Aksoy, "Bütün araçlar, evler, çiçekler ve bahçeler toz, toprak olmuş. Bitkiler, arılar, hayvanlar zarar gördü. İnşallah en kıza zamanda bir yağmur yağar da tekrar her yeri yıkayarak temizler” dedi.
Suriye üzerinden yurda gelen çöl tozlarının yarın yurdu terk etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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