Özel öğrenciler marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu

Kurum ve kuruluşlarla yaptığı çalışmaları toplumsal faydaya dönüştürmeye özen gösteren Batman Üniversitesi, özel eğitimli öğrenciler ile marul ve soğan fidelerini toprakla buluşturdu.

Batman Üniversitesi, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği arasında özel eğitim çocuklarının eğitimlerinde gelişimlerine destek olmak ve doğal yaşam ortamlarında bulunmaları sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Batı Raman Kampüsü Sera alanında yapılan faaliyete Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, Batman Renkli Eller Otizm Derneği Başkanı Tevfik Gayretli ve 15 otizmli öğrencisi katıldı.

Protokol ile özel öğrencilerin standartlara uygun şekilde toprağı üretime hazırlama, ekimdikim, çapalama, sulama, gübreleme, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele, harç hazırlama, tohumlaçelikle üretim, hasat ve hasat sonrası işlemler yapma bilgi ve becerileri kazanması amaçlanıyor. Prof. Dr. İdris Demir programda yaptığı açıklamada bu protokolün özel öğrenciler için önemli bir adım olacağını ve bu konuda tüm imkanları sunmaya hazır olduklarını belirtti. Batman Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Demir, üniversitelerin görevlerinin arasında topluma hizmet etmek amacının da olduğunu anlatarak hayata geçirilen projelerle sosyal farkındalık yaratmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.