Batman Üniversitesi uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Ulusal ve uluslararası birçok sempozyuma ev sahipliği yapan ve alanında uzman bilim insanlarını üniversite ve şehirle buluşturan Batman Üniversitesi, yeni bir uluslararası sempozyuma daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (United Nations High Commissioner for Refugees) ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı desteğiyle 1415 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan ekonomi, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla göçlerin geleceği uluslararası sempozyumu üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uluslararası göçün geleceğinin yerel ve uluslararası tüm paydaşlarla derinlemesine tartışmaya açılacağı sempozyum, çeşitli kurum ve kuruluşların paydaşlığında gerçekleşecek. Başta ABD olmak üzere Avrupa, Ortadoğu, Güney Afrika ve Uzakdoğu Asya ülkelerinden birçok katılımcının yer alacağı sempozyumun açılışı, birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc tarafından yapılacak. Sempozyumda ayrıca ünlü karikatürist Yaser Alahmad’ın “göç” temalı sergisi de katılımcıların ziyaretine açılacak.

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