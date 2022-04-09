Batman'da polis haftası nedeniyle şehitler adına Mevlid-i Şerif okutuldu

Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batman'da Polis Haftası etkinlikleri bünyesinde şehit polisler adına Mevlidi Şerif programı düzenlendi.
Gültepe Camisinde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen polis mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu. İlahilerin de okunduğu programda Batman İl Müftüsü Nihat Kök ise şehitler için dua okudu.
Mevlidi Şerif programına Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kamu kurum temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.