Batman Emniyetinden bilgilendirme stanttı

Batman’da 410 Nisan Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, kurulan stantlarla vatandaşlara emniyetin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ziyaret ederek, açıklamada bulundu. Kıraç ,"Bu tanıtım standı çok faydalı. Dolandırıcılar o kadar işi yükselttiler ki, haberleri olmadan adamların whatsapp’ını götürüyorlar. İnşallah arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bu bilgilendirmelerden istifade eder. Gerçi sürekli çalışmalar sürüyor ama bugün 10 Nisan polis haftasına özel bir çalışma var. Çocuğunu iyi takip etmezsen, anneler, ablalar, babalar çocuklarını kontrol etmezse ya uyuşturucuya gidiyor, ya da başka kötü bir alana gidiyor. İşte bu manada arkadaşlarımız kendi işleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. İnşallah vatandaşlarımız için faydalı olur” dedi.

Kıraç, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edip vatandaşlarla sohbet etti.

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