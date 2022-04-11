Yılda 500 ton üretilen cevizli sucuk köylülerin geçim kaynağı

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Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce aile, yılın dört mevsiminde yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk yaparak geçimini sağlıyor.

Devletten destek bekleyen köylüler, kilosunu 85 TL'den sattıkları cevizli sucukları yurt dışına ihraç etmek istiyor. Yılda ortalama 500 ton cevizli sucuk üretildiğini dile getiren köylüler, bu çalışmanın işsizlere de umut olduğunu ve birçok insanın bu üretimle ailesini geçindirdiğini belirtti.

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