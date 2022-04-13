Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

Batman Hasankeyf kavşağında bir nakliyat şirketine ait fuel oil tankı, kaynak yapıldığı sırada sıkışan gaz sonucu patladı. Patlamada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Olay, Batman Hasankeyf kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir nakliyat şirketine ait olduğu belirlenen fuel oil tankı, bir çalışanın kaynak yaptığı sırada gaz sıkışması sonucu patladı. Patlamada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.