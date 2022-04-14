Batman’da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı

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Batman’da bir dükkan önünde kaldırıma bırakılan bisikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Batman GAP Mahallesinde meydana geldi. İftardan sonra iş yerine gelen vatandaş, bisikletini iş yeri kapısının önüne bıraktı. Bisikleti fark eden hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra bisikleti çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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