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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Duymaz, meme küçültme ameliyatlarında yeni dönemi anlattı

İHA

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Duymaz, meme küçültme ameliyatlarında yeni dönemi anlattı

Meme büyüklüğünün insanların sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getiren Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Duymaz, özellikle estetik duruşlarına önem veren kadınların en çok muzdarip olduğu konuların başında bu durumun geldiğini söyledi.
Ahmet Duymaz, meme büyüklüğünün (Meme hiperterofisigigantomastia) yapılan estetik bir ameliyat ile başarılı bir şekilde küçültüldüğünü kaydetti. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Duymaz, meme küçültme operasyonlarında fazla süt bezleri, yağ dokularını ve fazla cildi çıkartılarak meme ucu ve meme bezlerinin hacmini azaltabileceklerini aktardı.

“Meme büyüklüğünün vücuda zararı var mıdır?”
Memelerin gerektiğinden daha büyük olmasının kadınlarda hem fiziksel hem de ruhsal olarak sıkıntıya yol açabildiğini ifade eden Duymaz, kişinin şikayetlerinin salt estetik kaygılardan kaynaklanabildiği gibi, bir dizi fiziksel şikayet de eşlik edebileceğini söyledi. Kişinin estetik duruşunda bozukluklara neden olan meme büyüklüğünün hem fiziksel hem psikolojik etkilerine değinen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Duymaz, “Memelerin aşırı büyük olmasından kaynaklanan fiziksel yakınmaların başında sırt ve boyun ağrıları, kambur duruş, meme altındaki ciltte aşırı terlemeye bağlı tahriş ve pişik, sütyen askısının omuz bölgesinde iz ve yaralara sebep olabileceğini söyledi.

“Meme küçültme ameliyatı hangi hastalara yapılır”
Meme gelişimini tamamlamış, memesinde riskli kitle bulunmayan ve büyüklüğünden şikayetçi kadın hastalara bu ameliyatın yapılabildiğini söyleyen Duymaz, “Estetik bozukluk meydana getiren ve kadınsı meme dokusu gelişimine sahip erkeklerde de meme küçültme ameliyatı yapılabilir” diye konuştu.

“Meme ameliyatı riskli midir?”
Meme ameliyatlarının doğru şekilde yapılmadığı durumlarda büyük risk teşkil edebileceğini ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Duymaz, “Bu ameliyatı yapacak olan doktorların iş deneyimleri ve başarıları çok önemlidir. Çünkü meme küçültme ameliyatları son derece hassas bir ameliyattır. Ameliyat sonrasında nadir de olsa enfeksiyon ve kanama durumları görülebilir. Ya da meme başı duyusu çok olumsuz etkilenebiliyor. Ameliyat sırasında süt kanalları az da olsa zarar görebileceğinden ameliyat sonrası memenin süt verme potansiyeli de düşebiliyor” dedi.

“Meme ameliyatı sonrası hastalar nelere dikkat etmelidir?”
Ameliyat sonrası özellikle ilk aylarda çok dikkat edilmesi, alkol, sigaradan uzak durmaları gerektiğini ve meme ameliyatı sonrası ağır egzersizlere 7 ile 8 hafta ara vermelerini ve bu süre zarfında özel sütyenler giymeleri gerektiğini söyleyen Duymaz, bu ameliyatın sadece estetik bir ameliyat değil boyun, bel ve sırt ağrılarını azalttığı, kişinin pöstürünü düzelttiği sosyal güvenini kazandırdığı için fonksiyonel bir ameliyat olduğunu söyledi.

“Doç. Dr. Ahmet Duymaz kimdir?”
Avrupa board sertifikalı Doç. Dr. Ahmet Duymaz 2000 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden mezun oldu, plastik cerrahi uzmanlığını 2009 yılında aynı üniversitede tamamladı. Çeşitli kongrelerde yaptığı klinik çalışmalar ile birincilik ve ikincilik ödülleri kazandı. ABD’de "Mayo Klinik’te“ araştırmalar yaptı. ABD’den döndükten sonra bir süre Akdeniz Üniversitesi tıp fakültesi plastik cerrahi kliniğinde öğretim üyesi olarak çalıştı ve yüz nakilleri ameliyatlarında bulundu. 2017’de doçentlik unvanını aldı, ilgi alanları arasında meme, karın, yüz ve vücut estetik ameliyatları vardır.

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