Batman’da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı

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Batman'da bir apartmana giren şahıs, dairenin önündeki ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Batman Gap Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli şahıs, bir apartmana girerek dairenin önünde duran bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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