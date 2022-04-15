3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası

İHA

3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde kaymakamlık tarafından şehit yakınları, gaziler, yetimler ve yoksul vatandaşlar için kurulan dev iftar sofrasına 2 bin kişi katıldı.

Sason ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda şehit yakınları, gaziler, yetimler ve yoksul vatandaşlar için iftar programı düzenlendi. İftar programında konuşan Kaymakam Murat Mete, yerlerin zor bir coğrafya olduğunu belirtti. Kaymakam Mete, şehitler ve sayesinde kardeşçe bir arada huzurla yaşanıldığını ifade etti. Mete, “İyilik örneklerini içinde barındıran Allah'ın biz kullarını mükafatlandırma hususunda cömert davrandığı mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Öncelikle sizleri, aile fertlerinizle birlikte tebrik ediyorum. Şehitlik mertebesi çok kutsal bir mertebedir. Bedeli ödenmiş ve vatanın her karışında şehitlerin kanı bulunan topraklar üzerinde yaşıyoruz. Şehitlerimiz canıyla, gazilerimiz kanıyla bu güzel toprakları bizlere miras bıraktı. Siz şehit yakınları ve kahraman gazilerimiz bunu en iyi bilen kişilersiniz. Bunu dille anlatabilmek çok zor. Size verilen bu büyük onur, sizleri ve evlatlarınızın anlı pak ve göğüslerini daima kabartmaktadır. Allah sizleri daima var etsin. Sizlerin de bildiği üzere sıradan bir toprak üzerinde vatan kurmadık, yurt edinmedik. Allah'a şükürler olsun ki bu toprakları bizlere yurt kıldı, vatan kıldı" dedi.

İlçenin terörden arındırılan çok huzurlu bir ilçe olduğunu aktaran Kaymakam Mete, "Olamaması için de hiçbir sebep yok. Çünkü Güvenlik güçlerimiz, Jandarma ekiplerimiz, Polisimiz, Güvenlik korucularımız daima görevinin başında ve bizlerin huzuru için gece gündüz çaba sarf etmektedir. Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kurumlarıyla bizlerin huzuru için var gücüyle mücadele etmektedir. Bizler, siz gülüyorsanız, siz kendinizi güvende hissediyorsanız ancak mutlu oluyoruz. Bugün burada yaşayan sizler bunu en iyi anlayacak kişilersiniz diye düşünüyorum. Huzur neredeyse devlet onu bulup getirmekle mükelleftir. 30 yıl önceki tabloyu göz önünde bulundurduğumuzda şimdi çok daha huzurlu bir konumda olduğumuzu görebiliyoruz. Allah'ın izniyle terör başta olmak üzere, huzurumuza, güvenliğimize, kardeşliğimize ve namusumuza kast etmiş her türlü unsurları bu topraklardan def etmekte kararlıyız. Bunu sizlerle başaracağız” şeklinde konuştu.
İftar programında tüm masaları tek tek dolaşan Kaymakam Mete, tüm vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek onlarla kısa sohbetlerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Batman’da apartmanda ayakkabı çalan hırsız kameraya ...
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Duymaz, meme küçültme ameliyatlarında yeni dönemi anlattı
YEREL HABERLER Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. ...
Batman’da 88 yaşındaki vatandaşı mağdur eden şüpheliler yakalandı Gasp şüphelileri bin 572 saat KGYS ile 600 saat kamera görüntüsü incelenerek belirlendi
YEREL HABERLER Batman’da 88 yaşındaki vatandaşı mağdur eden ...
Sason’da ipek böcekçiliği geliştirme projesi dahilinde dut fidanı dikildi
YEREL HABERLER Sason’da ipek böcekçiliği geliştirme projesi ...
Kadın hırsız, çaldığı kolyenin ağırlığını beğenmeyince 80 bin lira değerinde daha ağırını çaldı Batman’da kadın hırsız el çabukluğuyla 80 bin liralık kolye çaldı
YEREL HABERLER Kadın hırsız, çaldığı kolyenin ağırlığını ...
Batman’da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik kamerasına takıldı
YEREL HABERLER Batman’da kaldırımda çalınan bisiklet güvenlik ...
Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tankerde gaz sıkışması sonucu patlamada ağır yaralan ...
Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Mete, şehit ailesiyle bir araya geldi
Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 ...
Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.