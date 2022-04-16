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Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu

İHA

Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulundu

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk ilçesine bağlı Gümüşörgü üst bölgesinde başlatılan “Eren Kış34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” operasyon bölgesinde helikopterden incelemelerde bulunarak operasyona katılan personellerle iftarını açtı.
Batman Valisi Hulusi Şahin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyü bölgesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen “Eren Kış 34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” operasyon bölgesinde incelemelerde bulunarak, operasyona katılan personel ile Gümüşörgü Jandarma Karakol Komutanlığında iftarını açtı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya’dan devam eden operasyon ile ilgili bilgi alan Vali Şahin, zorlu arazi şartlarına rağmen büyük bir özveri ile devam eden operasyona katılan tüm personeli tebrik ederek başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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