Batman’da 25 yaşındaki gençten 17 gündür haber alınamıyor

Batman’da 1 Nisan tarihinde ailesine işe gideceğini söyleyip evden çıkan 25 yaşındaki gençten 17 gündür haber alınamıyor.

Batman’da 1 Nisan tarihinde ailesine "İşe gidiyorum "diyerek evden çıkan 25 yaşındaki Erhan Eken’den17 gündür haber alınamıyor. Kardeşinin evden işe diye çıktığını ve ertesi gün kaçtığının haberini aldıklarını iddia eden ağabey İdris Eken, otogara gittiklerini ve kardeşini Siverek’te aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını aktardı. Eken, “Siverek’ten de Şanlıurfa’ya, oradan da Suruç’a gitmiş. 17 gündür kayıptır, bulamıyoruz” dedi.

17 gündür kardeşinin ne ölüsünden ne de dirisinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen ağabey Eken, “Bir türlü ulaşamıyoruz birbirimize. Nereye gittiğini de bilemiyoruz. Bulanlar Allah rızası için emniyet ekiplerine haber versin. Annem babam perişandır. Kardeşim, beni izliyorsan bize dön, geri gel seni affedeceğiz. Hiç kimse seni yargılamaz. Gençliktir insan hata yapar. Bu hatanı da affeder geçeriz. Devlet de seni affeder. Sana bir şans veririz. Sesimi duyarsan bize bir mesaj gönderirsin. Yeter ki, bize nerede olduğuna dair haber ver. Anne çok perişan, sen annenin ne halde olduğunu biliyorsun zaten” şeklinde konuştu.

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