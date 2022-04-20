Batmanlı engelli sporcu Güney, Türkiye şampiyonasına hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batmanlı engelli sporcu Güney, Türkiye şampiyonasına hazır

İHA

Batmanlı engelli sporcu Güney, Türkiye şampiyonasına hazır

Daha önceki Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde dördüncü olan engelli sporcu Ayşenur Güney, 2528 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na Batman’da hazırlanıyor.
Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na yoğun bir tempoyla hazırlanan bedensel engelli sporcu Ayşenur Güney, Batman Belediyesi Spor Kulübü adı altında okçuluk faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Güney, “2528 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek olan Paralimpik Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na Batman’ı temsil ederek katılacağım. Hedefim Türkiye derecesi alıp milli sporcu olmak. Ondan sonra da 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmek” dedi.
Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde okçuluk antrenörü olan Selami Karuç ise, Ayşenur Güney ile birlikte Türkiye Açık Hava Şampiyonası müsabakasına hazırlandıklarını ve 1,5 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktardı. Karuç, Ayşenur ile birlikte bir hedefleri olduğunu, 2024 olimpiyatlarına hazırlanıp Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman’da bahçe ve depolarını PKK cephaneliğine çeviren 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Batman’da bahçe ve depolarını PKK cephaneliğine ...
Batman’da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 hastası kalmadı
YEREL HABERLER Batman’da yoğun bakım servislerinde yatan Covid-19 ...
Batman'daki kazada hayatını kaybeden 8 aylık hamile Ayten, kontrolden dönüyormuş
YEREL HABERLER Batman'daki kazada hayatını kaybeden 8 aylık hamile ...
Vali Şahin'den operasyona katılan personele tebrik Vali Şahin, Eren Kış-34 operasyon bölgesinde havadan incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Şahin'den operasyona katılan personele ...
Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Batman'da terör operasyonunda 3 tutuklama
Batman’da şehitlerin adını taşıyan gıda kolileri yoksul ve yetim ailelere dağıtıldı
YEREL HABERLER Batman’da şehitlerin adını taşıyan gıda kolileri ...
Batman´da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Batman´da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 ölü, 3 ...
Batman’da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Batman’da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de
YEREL HABERLER Batman Petrolspor, 16 yıl aradan sonra 2'nci Lig'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.