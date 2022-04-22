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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi

İHA

Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sürekli çalışmaların olduğunu belirten Kaymakam Şenol Öztürk, destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara geldiğini, ilçenin taşınma sürecinin en önemli noktası tarihi eserler, kültürel mirasın olduğunu ve bunların yeni yerlerine ulaştırıldığını dile getirdi.
Yeni yerlerine taşınan tarihi eserlerin çevre düzenlemelerinin yapıldığını aktaran Öztürk, çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini bir yıla kadar bu çalışmaların bitmesiyle birlikte Hasankeyf’in müthiş bir destinasyon merkezi haline geleceğini söyledi. Öztürk, “Büyük bir çalışma burası çevre düzenlemesi yaptığınız zaman o peyzajı, o aksları yürüyüş mekanları, yeşil alanlarını oluşturduğunuz zaman, o tarihi eserlerin değeri ve kıymeti daha da bir artacak. İnşallah bir yıl sonra onlar bittiği zaman Hasankeyf yüzde yüze ulaşmış bir şekilde hizmete girmiş olacak. Zaten yerleşim alanları ile ilgili bir problem kalmadı. Mekanlar, alanlar, evler taşınmalar bitti. Altyapı üst yapı problemleri tamamlandı. İnşallah o eserlerin taşındığı yerler bittiği zaman da Hasankeyf yüzde yüz bitmiş olacak” diye konuştu.

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