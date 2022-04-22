Batman’da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

İHA

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 gün önce sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki kayaya çarpmıştı. 1'i hamile kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kazada, şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Batman’da 3 kişinin öldüğü kazada şoförün kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 4 gün önce sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki kayaya çarpmıştı. 1’i hamile kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı kazada, şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Kaza, 4 gün önce 16.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu otobüsü, Arıca köyü mevkiinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptıktan sonra devrildi. Araç sürücüsü İbrahim Erkul (55), hamile olduğu öğrenilen Ayten Gümüş (34) ve 1 yaşındaki Feyza Nur Kutluk, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Miraç Gümüş, Zehra Kutluk ve Elif Atbacı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezine gönderilmişti. Yapılan otopside şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da, Amerikalı turistlerin aracından hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Batman'da, Amerikalı turistlerin aracından hırsızlık ...
Gercüş’te Amerikalı turistleri soyan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Gercüş’te Amerikalı turistleri soyan 2 şüpheli ...
Gercüş’te cemaat cuma namazı sonrası yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Gercüş’te cemaat cuma namazı sonrası yağmur duasına ...
Sason’da yöneticiler koltuklarını öğrenciler bıraktı
YEREL HABERLER Sason’da yöneticiler koltuklarını öğrenciler bıraktı
3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada sürücü, direksiyon başında ...
Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara gelindi
YEREL HABERLER Hasankeyf destinasyon çalışmalarında yüzde doksanlara ...
Batman’da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı
YEREL HABERLER Batman’da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı ...
Batman’da hastane bahçesinde yapımı tamamlanan cami hizmete açıldı
YEREL HABERLER Batman’da hastane bahçesinde yapımı tamamlanan cami ...
Batmanlı engelli sporcu Güney, Türkiye şampiyonasına hazır
YEREL HABERLER Batmanlı engelli sporcu Güney, Türkiye şampiyonasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.